Ilrestodelcarlino.it - Circo sabotato con false affissioni. Animalista finisce a processo

Avrebbe boicottato lo spettacolo circense previsto a Reggio facendo credere a chi vedeva il manifesto pubblicitario che l’evento ero stato cancellato, così da dirottare il pubblico verso altre scelte. Un’iniziativa attraverso cui, a quanto sembra, l’uomo avrebbe voluto dimostrare la sua volontà di tutelare gli animali. Per questo gesto lui, un 46enne domiciliato a Reggio, deve rispondere adi turbata libertà del commercio. L’uomo avrebbe affisso la scritta ‘Annullato’ sulle locandine che sponsorizzavano lo spettacolo circense Maya Orfei Madagascar circus in programma a Reggio: così, secondo la Procura, ricorrendo a mezzi fraudolenti, avrebbe impedito e turbato l’attività della ditta Madagascar circus. Per il fatto, datato primo ottobre 2019, l’imputato era stato raggiunto da un decreto penale di condanna, al quale presentò opposizione nell’ottobre 2022.