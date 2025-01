Dilei.it - Charlene di Monaco col cappotto bordeaux di tendenza alla Festa di Santa Devota

Leggi su Dilei.it

La Famiglia Reale diha partecipato, di recente, a una celebrazione molto importante per il regno. Ladi, infatti, è così significativa per il Principato da essere stata dichiaratanazionale. Ogni 27 gennaio, infatti, i sudditi del regno si fermano per festeggiare la loro protettrice ma anche la Famiglia Reale partecipa ai festeggiamenti, visto che, secondo la tradizione,, patrona die della Corsica, proteggerebbe il Principato nei periodi di avversità.Già domenica 26 gennaio 2025 sono cominciate le celebrazioni dellaPatrona con una cerimonia molto particolare. Il principe Alberto e la principessa, accompagnati dal principe ereditario Jacques e dprincipessa Gabriella, hanno dato fuoco a una barca per festeggiare l’importante ricorrenza del regno.