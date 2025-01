Ilfattoquotidiano.it - C’è censura in DeepSeek? Abbiamo testato l’intelligenza artificiale cinese: da Taiwan alla repressione del governo, ecco le risposte

Oggiè al centro del dibattito mondiale sul. L’ultimo modello di chatbot lanciato la scorsa settimana dstartupè infatti in grado di competere con le versioni top di OpenAI e Google, ma con costi molto ridotti. L’app gratuita è stata scaricata da milioni di utenti sia in Cina sia negli Stati Uniti e l’effetto diretto è stato l’affossamento dei titoli tech a Wall Street. Il boom diha sollevato però diversi dubbi non solo sul primato americano nello sviluppo dell’AI, che viene ovviamente messo in discussione, ma anche sui possibili effetti di un chatbot in mano a un’azienda. Sono subito emersi, infatti, casi di presunta. Ad esempio, non si può chiedere acosa sia successo in piazza Tienanmen, teatro nel giugno 1989 del massacro da parte dell’esercito di Pechino che represse nel sangue le proteste di massa.