Lanazione.it - Case Bruciate chiede aiuto: furti, attività in affanno e mancano medico e market

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 28 gennaio 2025 – I locali che ospitavano il supermercato sono rimasti vuoti. Alceo e Maura, dopo una vita dietro al bancone del City a marchio Conad, hanno abbassato la saracinesca di via Gigliarelli. Anche ildi famiglia Andrea Mancini è andato in pensione dopo anni trascorsi a contatto con i cittadini. E così l’ambulatorio in via Omicini ora è chiuso e si attende un altro dottore di base che tarda ad arrivare.. Molti servizi sono spariti, come l’edicola a due passi dalla fermata del Minimetrò, altrerischiano di farlo. E tra spazi vuoti e luci spente, avanza la criminalità. Pian piano, il quartiere a ridosso della stazione, vede aumentare inelle abitazioni e nei garage, e negli ultimi giorni è stato preso di mira pure il distributore di sigarette della tabaccheria.