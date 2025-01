Oasport.it - Calcio femminile, il Sassuolo elimina l’Inter in Coppa Italia. Anche la Fiorentina in semifinale

Colpo grosso del. La squadra emiliana ha staccato il pass per le semifinali della2024-2025 disuperando ai tempi supplementari una delle squadre più in forma del momento:. Sensazionale vittoria per le ragazze di Gian Loris Rossi che, dopo un avvio di stagione complicatissimo, sono uscite dalle sabbie mobili con grande personalità, fino adre la corazzata azzurra.L’avvio è però tutto delle lombarde: al terzo giro di orologio infatti Bartoli effettua un assist perfetto per Bugeja, precisa nel scaricare la sfera in rete con il piede sinistro. Il match vive di fiammate, a rimane con il tabellino fermo fino alla fine del tempo regolamentare. Poi, in pieno recupero, ecco il pareggio delle neroverdi, maturato grazie alla buona concatenazione tra Dhont e De Rita, quest’ultimo lesta a battere Baldi.