Oasport.it - Basket, Final Four di Eurolega ad Abu Dhabi dal 2025: prima volta fuori dall’Europa

Ledisaranno per la: tanti erano i rumors e le voci che si rincorrevano nelle ultime settimane e adesso è arrivata l’ufficialità. Abuospiterà ledella 25a edizione dell’era moderna della competizione.Le partite si disputeranno alla Etihad Arena di Yas Bay, impianto da 12mila posti inaugurato nel 2021. L’annuncio ufficiale è dal presidente Dejan Bodiroga e dal CEO Paulius Motiejunas, un accordo architettato dal partner principale IMG per fare in modo che l’si apra a nuovi mercati.Definito anche il programma: le semii si giocheranno alle 19.00 e alle 22:00 ora locale, quindi alle 16.00 e alle 19.00 ora italiana, mentre lei alle 18.00 e alle 21.00 ora locale. Ancora non è chiaro quale sia durata dell’accordo, ma pare che ci sia un accordo triennale con Abuda 75 milioni di dollari complessivi.