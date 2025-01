Sport.quotidiano.net - Basket B femminile: weekend amaro, sabato di nuovo in campo. La Bsl ci prova, ma cade a Modena. Ko interno per la Peperoncino

Passo falso per le due formazioni bolognesi che partecipano al campionato di serie B, con Bsl eko.la Bsl San Lazzaro. La formazione di Paolo Dalè cede 77-62 nei confronti delleball Sisters. Le biancoverdi ci hannoto, dando fondo alle proprie energie, ma sotto 40-34 all’intervallo sono andate man mano in difficoltà cedendo alla fine di 15 lunghezze di distacco. Sconfitta interna invece per ilche alla palestra Mascarino viene superata 59-74 da Puianello. Alle ragazze di Massimo Annunziata non basta la maiuscola prestazione di Grandini, autrice da 20 punti per evitare di cedere il passo a quella che è la seconda forza del campionato. Per Bsl San Lazzaro earriva l’occasione del riscatto, la Bsl in casa con Rimini,in trasferta a Fidenza.