Lapresse.it - Alemanno resta in carcere, lo ha stabilito tribunale di Sorveglianza

L’ex sindaco di Roma, Gianni, sconterà ini 22 mesi di pena residua a cui era stato condannato per traffico d’influenze nell’ambito di uno dei processi scaturiti dall’inchiesta ‘Mondo di Mezzo’. La decisione deldidi Roma è arrivata dopo l’arresto avvenuto lo scorso 31 dicembre dopo che all’ex sindaco era stata aggravata con illa misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Secondo i giudici, che ne chiesero l’arresto,aveva violato le prescrizioni che gli erano state imposte dal, come quella di non frequentare pregiudicati.