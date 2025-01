Lanazione.it - Al via le corse a Pian delle Fornaci, il primo marzo cavalli al canape

Leggi su Lanazione.it

Siena, 28 gennaio 2025 – Segnatevi questa data:. Perché potrebbe segnare un momento importante per l’ippodromo di. Si svolgeranno infatti lenell’imto che il Comune ha dato in gestione a Sigerico per cercare di risollevarlo. E di renderlo fruibile, facendolo tornare ad essere una seconda ’casa’ per i senesi appassionati di. Che sono tanti. Non è la prima volta che accade, si dirà, si sono svolte anche negli anni scorsi le. Sotto la pioggia e con il sole, sempre molto partecipate. Ma considerata anche la volontà dell’amministrazione di valorizzare l’imto, la data dele quella del secondo giorno di, che sarà il 29(in caso di pioggia slittano al giorno seguente), assumono un significato particolare. “Un’importante occasione – spiega Sigerico in una nota – per celebrare la tradizione e valorizzare una struttura fondamentale per la città.