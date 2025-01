Al MINI Mountain Mash il viaggio fa parte dello spettacolo

Leggi su Gqitalia.it

Ildi Madonna di Campiglio da nove anni è un appuntamento consolidato che richiama appassionati e professionisti della communitysnowboard internazionale. Per raggiungere la perla delle Dolomiti del Brenta, niente di meglio che andarci proprio in. Per la precisione con la nuova Contryman full electric, l’ultima creatura della stirpe che ha segnato la Swinging London e gli Anni Sessanta, per poi attraversare i decenni successivi innovandosi senza mai abbandonare il proprio spirito e un certo stile.L'esperienza di guida con la nuova CountrymanEntrando a bordo dell'ammiraglia, in versione Jonh Cooper Works SE ALL4, la sensazione immediata è quella di trovarsi di fronte ad un classico, ma rivisto in chiave tecnologica e attuale. Cinque posti belli comodi, un'autonomia di 433 km e 313 CV di spinta elettrica che ci hanno permesso di goderci ilda Milano a Campiglio senza stress, divertendoci come ragazzini quando la strada si è fatta più tortuosa grazie al famoso go-kart feeling che incolla l'auto alla strada e regala sensazioni forti.