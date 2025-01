Gqitalia.it - 3 motivi (Jeremy Allen White, una serie tv, gran tensione erotica) per leggere ora Variazioni su un tema originale di André Aciman

Ma che bella notizia ci ha dato Variety oggi!?! Stando a una soffiata ricevuta in esclusiva,, iconico protagonista di The Bear, che ora indossa per il cinema i panni non meno iconici di Bruce Springsteen, dovrebbe partecipare come interprete principale a un progetto di adattamento di un altro libro dello scrittore che ci ha fatto piangere, credere nell'amore e sognare con Chiamami col tuo nome,. Il tutto per Netflix. Un insieme di nomi e titoli che tendono a essere hype nelle ricerche in rete e nel cuore di milioni di fan e che, ammettiamolo, e che, messi insieme per un progetto comune creano un'eccitazione enorme.