Ilgiorno.it - Violenza sulle donne. Denunce in crescita. Ora tante si rivolgono alle forze dell’ordine

Leggi su Ilgiorno.it

42 del 2015,74 del 2024: due cifre che segnano l’evoluzione delleper violenze sessuali avvenute in provincia di Como, raccontando allo stesso tempo un andamento decennale di casistiche, che si è incrementato progressivamente. Il dato, in sé, corrisponde all’inserimento delle notizie di reato, e non tiene conto di una serie di aspetti importanti, tra cui l’evoluzione dell’indagine e l’effettivo radicamento del reato, così come l’esito processuale. Ma è comunque indicativo di una tendenza, in cui certamente rientra anche la maggiore propensione delle vittime a rivolgersiistituzioni. Già nel 2018 si era passati a 78 casi, scesi poi a 53 nel 2020 e 69 l’anno successivo. Ma negli ultimi tre anni, dal 2022, è stato un crescendo: 88, 71 e infine 74. La legge del Codice Rosso del 2019, ha introdotto nuove misure a tutela delle vittime, e fortemente inasprito le pene per questo tipo di reati, arrivando – forse senza volerlo - a prevedere la competenza della Corte d’Assise per lasessuale su minore di 10 anni.