Università, 20mila euro di aumento ai direttori

PERUGIA – Aumentano gli stipendi per i vertici delle. Il ministro dell’Universitá e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto ministeriale per l’aggiornamento dei compensi deigenerali degli atenei italiani, a valere per il quadriennio 2024-2027. Il provvedimento è stato inviato al ministero dell’Economia per il concerto. L’medio dei compensi a livello nazionale supera il 6% per un onere complessivo di 585.977,10. Tuttavia l’aggravio di spesa per il sistema universitario è più alto, quantificabile in 810.875,11, tenuto conto degli oneri contributivi e fiscali (pari al 38,38 %). In totale la spesa per i compensi per igenerali degli atenei italiani passa da 9.720.583,60a 10.306.560,70. C’è da sottolineare che la retribuzione è definita secondo alcuni precisi criteri che attribuiscono aidiverse fasce di appartenenza.