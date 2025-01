Anteprima24.it - Una storia d’amore profonda, venerdì la presentazione di ‘Gabry’ alla Libreria Ubik

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiFin dove può spingerci il dolore? Quando Gabry muore in un incidente d’auto, per il suo compagno tutto va in frantumi: le relazioni sociali, la carriera, i legami più profondi. Ogni cosa perde di senso.Cresciuto sotto le percosse del padre e nell’assenza della madre, l’uomo, giallista all’apice del suo successo, nel momento in cui perde la donna della sua vita, sua musa e suo faro, stra le spire della depressione, tra vodka e desideri di vendetta, solitudine e attacchi di rabbia.Poi, ecco che Gabry riappare, dialoga e interagisce, “vive”. Come è possibile?Unache scava nel profondo e ci ricorda come sia possibile connetterci con le nostre risorse più autentiche e vitali, anche quando tutto sembra perduto.“Gabry” è il quarto libro per Pendragon di Antonio Cucciniello, autore che si è fatto conoscere per le sue storie di speranza e riscatto, in cui le cadute possono trasformarsi in occasioni per rimettersi in piedi o, addirittura, spiccare il volo.