Traffico di droga, arrestato in Belgio Nainggolan. Il calciatore nega accuse

L`ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, Radja, 36 anni, è statoquesta mattina incon l’accusa diinternazionale di, di cocaina., informa la Procura di Bruxelles attraverso il procuratore Julien Moinil, figura tra gli arrestati in relazione ad una inchiesta che riguarda ildi sostanze stupefacenti dal Sudamerica al porto di Anversa. Nel quadro dell’indagine questa mattina sono sono state effettuate una trentina di perquisizioni tra Anversa e Bruxelles.Il suo nuovo club, il Lokeren-Temse nella seconda divisione belga (con il quale Radja ha debuttato venerdì segnando un gol direttamente al calcio d`angolo), non ha ancora commentato la notizia. Naninggolan stamane era atteso agli allenamenti, ma non è arrivato e la sua assenza ha sollevato interrogativi nello staff della squadra, fino alla notizia.