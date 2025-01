Biccy.it - Tracklist e featuring di Mayhem, l’album di Lady Gaga

Leggi su Biccy.it

Oggi è come Natale per tutti i Little Monster,ha appena annunciato il titolo e la data d’uscita del suo nuovo album,. Il disco verrà rilasciato il prossimo 7 marzo e adesso abbiamo anche la. Alcuni dei titoli dei brani circolavano da tempo, come Abracadabra, Zombieboy o Garden of Eden. Nelci sono anche due, uno è quello con Bruno Mars, che già conosciamo benissimo e che è ancora in vetta alla Billboard Hot 100 e l’altro è quello con il noto produttore francese Gesaffelstein.preview for’s new album, ‘.’ pic.twitter.com/OR1DNj6BHN— Pop Crave (@PopCrave) January 27, 2025, ladel nuovo album di1. Disease (3:50)2. Abracadabra (3:45)3. Garden of Eden (4:00)4. Perfect Celebrity (4:39)5. Vanish Into You (4:06)6.