SuperEnalotto: in Campania centrati due "5" per un totale di oltre 66mila euro

NAPOLI –protagonista grazie al. Nel concorso di sabato 25 gennaio, come riporta Agipronews,due “5” da 33.381,69, il primo a Napoli presso Tabacchi Vicino in via Consalvo 151 A, l’altro a Giugliano in, in provincia di Napoli, al Riv Tabacchi in via Appia SS 7 bis, sncL’ultimo “6” da 89,2 milioni diè stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 28 gennaio è di 64,9 milioni di.L'articolo: indue “5” per undiproviene da PRIMA- NEWS24ORE.