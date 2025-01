Pronosticipremium.com - Shomurodov in bilico, la Roma insiste per il vice Dovbyk: Ranieri strizza l’occhio a Lucca

La vittoria per 2-1 con l’Udinese è valsa più dei 3 punti per la. I giallorossi hanno dimostrato che quello di Alkmaar è stato un semplice passo falso e, soprattutto, hanno sfatato il tabù trasferta. Già, perché il successo lontano dalle mura amiche mancava dallo scorso aprile, proprio con i friulani. Il focus si sposta ora sull’Europa League e sull’obiettivo qualificazione ai playoff. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini dovranno preparare nel migliore dei modi il match con l’Eintracht Francoforte, in programma giovedì 30 gennaio alle 21:00 allo stadio Olimpico. Una partita da vincere senza se e senza ma, seppur il cliente sia ostico.Al tempo stesso, però, è cruciale lavorare di fino sul calciomercato, per finire di puntellare la rosa a disposizione di Claudio. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi vorrebbe delineare la situazione legata all’attacco, con Eldorche rimarrebbe al passo d’addio.