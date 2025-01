Bergamonews.it - Senza casco e pettorina o con un passeggero: sanzionati 10 giovani su monopattino

Leggi su Bergamonews.it

Nella settimana corrente, la Polizia Locale della Bassa Bergamasca Orientale, consorzio tra i comuni di Romano di Lombardia, Bariano e Covo, ha attuato una serie di servizi specifici per reprimere le condotte illecite dei conducenti di biciclette e monopattini elettrici. In particolare, i controlli di polizia stradale sui monopattini e biciclette sono stati effettuati in funzione educativa, oltre che repressiva, delle condotte irregolari: infatti gli agenti hanno potuto dialogare coi conducenti più, spiegando la pericolosità dei comportamenti tenuti e consegnando unarifrangente a coloro che ne erano sprovvisti.La condotta illecita più spesso rilevata è stata quella della guidaindossare il, con trasporto dia bordo del, seguita dalla mancanza dellarifrangente obbligatoria in orario serale e notturno.