Scontro frontale tra due auto in provincia di Latina | tre persone ferite trasportate in ospedale

Un incidente stradale si è verificato ieri mattina in via Pozzo Nuovo Arco, a Roccagorga (LT), coinvolgendo duevetture, una Fiat 500 e una Peugeot 206. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione locale per ricostruire la dinamica del sinistro.La dinamica dell’incidenteSecondo le prime ricostruzioni, le due, che viaggiavano in direzioni opposte, sono entrate in collisione impattando frontalmente nella parte posteriore sinistra. Le cause dellosono attualmente al vaglio dellerità competenti.Intervento dei soccorsiIl personale del 118 è prontamente intervenuto sul luogo dell’incidente per fornire assistenza ai feriti. L’autista e una passeggera della Fiat 500 sono stati trasportati presso l’di, mentre un’altra passeggera dello stesso veicolo è stata trasferita all’di Terracina.