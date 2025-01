Quotidiano.net - Sciopero dei lavoratori Flex: preoccupazioni per la cessione a FairCap

Si è svolto stamani il presidio, condeidavanti ai cancelli della, azienda di elettronica che la corporate statunitense,tronics, starebbe cedendo al fondo tedesco. Ai cancelli erano presenti i responsabili territoriali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm e Ugl, assieme alle Rsu; ha presenziato anche l'assessora al Lavoro della Regione Fvg Alessia Rosolen che ha sottolineato la "costante attenzione della Regione", pronta a mettere in atto "gli strumenti previsti per le aree di crisi industriale complessa dichiarate a livello nazionale, tra cui quella di Trieste". Il presidio è durato alcune ore e si è sciolto intorno alle 11; erano presenti anche delegazioni deialtre due aziende in crisi del territorio, Tirso e U-blox. "Troppo facile avere un problema, vendere quote aziendali e lavarsene le mani - ha detto Alessandro Gavagnin, segretario Fim-Cisl di Trieste - Chiediamo che larimanga sul tavolo ministeriale e affronti in maniera seria il problema e che venga un possibile acquirente che rispetti il requisito fondamentale per noi, cioè il mantenimento della piena occupazione".