Quifinanza.it - Rose Villain sotto accusa per la sua linea make-up, avrebbe copiato il brevetto Lippy Links

Leggi su Quifinanza.it

La scorsa settimana la cantanteha presentato ufficialmente il suo nuovo beauty brand, GoodBeauty, che tra gli articoli di punta della collezione spicca un innovativo connettore per la lip combo, chiamato “The BFF”, un accessorio progettato per combinare lip balm e matita labbra in un unico strumento pratico. Tuttavia, sembra che l’idea non sia del tutto originale. Il brand australiano, specializzato nella creazione di connettori simili per lip combo, hato GoodBeauty di averil proprio design. In un post su Instagram,ha denunciato la somiglianza tra il suo prodotto e quello lanciato da, rivelando che i suoi avvocati stanno già avviando le necessarie azioni legali per tutelare i diritti del marchio: “Mi hanno appena informata che un marchio italiano chiamato Good, di proprietà di, ha rubato il design di– afferma Sia, fondatrice di, in un post di Instagra – I miei avvocati stanno già prendendo provvedimenti”.