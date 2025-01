Lettera43.it - Rose Villain: «Non voglio più vivere nell’America di Trump»

Leggi su Lettera43.it

Fra i 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2025 ci sarà anche, attesa con Fuorilegge. La 35enne di Milano, alla sua seconda partecipazione dopo quella dello scorso anno con Click boom!, ha mosso i primi passi nella musica a Los Angeles, dove si era trasferita appena 18enne una volta terminati gli studi. In un’intervista a La Stampa, ha raccontato la sua esperienza durante il primo mandato di Donalde si è detta insicura di voler continuare aoltreoceano. «Ho già sofferto la sua prima amministrazione ma, questa volta, ho l’impressione che sia molto peggio», ha confessato la cantante. «Quando vinse Biden (nel 2020, ndr.) scendemmo tutti a festeggiare per le strade. Oggi, al contrario, faccio fatica a immaginare, semmai diventerò mamma, come si possa crescere un figlio in quella società».