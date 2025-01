Pronosticipremium.com - Roma Primavera, Lazio nel mirino: Falsini per la vetta della classifica

Se la prima squadra è reduce dalla vittoria per 2-1 con l’Udinese, lascalda i motori per tornare in campo. I giallorossi si sono lasciati alle spalle il successo per 5-4 con il Cesena in trasferta, in una gara rocambolesca. L’obiettivo ora è trovare continuità nei risultati e confermarsi inalla, davanti all’Inter. I capitolini stanno scaldando sempre di più i motori in vista del match con la, in programma oggi lunedì 27 gennaio allo stadio Tre Fontane alle 18:00. Un derby da vincere a tutti i costi, per la dominanza cittadina e non solo.Gianlucadesidera mettere al tappeto i biancocelesti, allungando al 1° posto in graduatoria e dando prova di essere una delle favorite per il trionfo in campionato. Il tecnico 49enne vuole concludere in bellezza un gennaio iniziato con la sconfitta contro il Verona ma riaddrizzato, con due successi ed un pareggio.