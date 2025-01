Ramy il video dell’inseguimento c’era ma è stato cancellato Il testimone | Mi dissero adesso ti becchi anche una denuncia

Leggi su Open.online

Ilsull’inseguimento e l’incidente diElgaml è, ma: questo l’esito della consulenza firmata dal tecnico informatico Marco Tinti incaricato dai pm Marco Cirigliano e Giancarla Serafini sullo smartphone di Omar E., ilche ècostretto a cancellare le immagini, subito dopo l’incidente, sotto richiesta di alcuni carabinieri. Secondo quanto apprende l’AGI, ildi un minuto e dieci secondi non èritrovato ma ci sono tracce evidenti della cancellazione di un file, di cui è rimasto un solo frame (riportato dall’agenzia in esclusiva) nella cache della galleria in cui vedono quelle che sembrano le luci dell’auto dei carabinieri che arrivano. La fotocamera del telefono di Omar E. e’ risultata in esecuzione dalle 4.03 e 22 secondi fino alle 4.