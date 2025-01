Game-experience.it - PUBG Mobile, 20 milioni di giocatori hanno partecipato all’evento Play For Green

, uno dei giochi per dispositivi mobili più popolari al mondo, è lieto di svelare nuovi dati, insieme ad un video speciale che mostra l’impatto della sua iniziativaFor, che ha introdotto elementi, eventi, mappe ed altro ancora relativi alla conservazione.Dopo il riconoscimento diForaiing for the Planet Awards del 2024, dove ha vinto l’ambito trofeo Media’s Choice, questo video mette in evidenza gli incredibili risultati ottenuti daididurante l’iniziativa, nonché i continui contributi dei giochi al miglioramento della sostenibilità ambientale globale.Oltre 20di“Run For”, che ha tradotto il movimento nel gioco in supporto a progetti di conservazione nel mondo reale, con una distanza di sprint nel gioco combinata deiper un totale di oltre 4,8 miliardi di chilometri, equivalenti a 21.