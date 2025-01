Zon.it - Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 28 gennaio 2025: Gemelli, problemi burocratici

L’diFox per28ArieteRitorna la voglia di metterti in gioco e affrontare nuove sfide. Sei disposto ad accettare situazioni che in passato avresti rifiutato. Se hai commesso errori, potrebbe essere utile consultare un esperto per risolverli. Nei prossimi giorni, cerca di mantenere la calma e gestire con prudenza anche le questioni di poco conto.ToroÈ il momento di far comprendere agli altri il tuo valore. Spesso aiuti gli altri anche quando non è necessario; ora potrebbe essere utile lasciare che se la cavino da soli, per fargli apprezzare la tua importanza. Le stelle favoriscono i sentimenti, offrendo opportunità anche ai single.Potresti sentirti agitato a causa dio legali. Saturno rallenta le tue ambizioni, richiedendo pazienza prima di raggiungere gli obiettivi.