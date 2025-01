Tpi.it - Nainggolan arrestato in Belgio per traffico di droga

L’ex centrocampista di Roma e Inter Radjaè statonella mattinata di oggi in. Il calciatore è attualmente sotto interrogatorio. L’accusa è pesantissima:di, di cocaina. L’indagine riguarda ildi sostanze stupefacenti dal Sudamerica al porto di Anversa. A confermare la notizia è stata la Procura di Bruxelles attraverso il procuratore Julien Moinil, aggiungendo chefigura tra gli arrestati e che “nel rispetto della presunzione di innocenza, non verranno fornite ulteriori informazioni”.Il suo nuovo club, il Lokeren-Temse nella seconda divisione belga (con il quale l’ex Roma e Inter ha debuttato venerdì scorso segnando un gol direttamente al calcio d’angolo), non ha ancora commentato la notizia.“L’interrogatorio è attualmente in corso e in conformità con il principio della presunzione di innocenza, in questa fase non verranno rilasciati ulteriori commenti”, le parole dell’avvocato del giocatore, Omar Souidi.