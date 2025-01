Ilfattoquotidiano.it - Milan, la lite Conceicao-Calabria è solo la punta dell’iceberg: cosa non torna a livello societario e in campo

Latrain mezzo al, al termine della gara contro il Parma vinta con l’ennesima rimonta per 3-2, è la perfetta immagine e sintesi di unin totale confusione. In, e soprattutto fuori. Nonostante le 5 vittorie tra campionato e coppa (e 1 Supercoppa vinta) nelle prime 7 partite dell’allenatore portoghese sulla panchina dei rossoneri, i problemi societari e la contestazione dei tifosi rimangono una costante. Mediocre e sufficiente: ilvince di grinta e carattere, ma pecca di qualità e costanza di rendimento. Aspettare di incassare il colpo, prima di darlo. Con la rissa sfiorata a fine partita tra l’allenatore e l’ex capitano. Un atteggiamento, però, che ai piani alti sembrerebbe piacere, come affermato proprio dallo stesso Ibrahimovic durante la conferenza stampa di presentazione di Kyle Walker (e anche sul mercato andrebbe fatta una riflessione per costi e decisioni): “È stata una situazione con grande adrenalina tra due che vogliono vincere.