Medio Oriente, Jihad islamica ha diffuso video dell'ostaggio Arbel Yehoud

Lapalestinese haunche mostra, cittadina israeliana rapita da Hamas il 7 ottobre 2023. Nel filmato, la donna ha specificato che la data in cui sono state girate le immagini era il 25 gennaio, suggerendo che ilsia stato registrato due giorni prima della sua diffusione. L’ostaggio ha rassicurato la famiglia dicendo di stare «bene», e che la sua speranza è di tornare presto a casa «come le altre ragazze».#BREAKINGAl-Quds Brigades releasesmessage of the Israeli captive ‘’ who is due to be released on Thursday.In theshe says the date of January 25, meaning it was filmed two days ago. pic.twitter.com/f3fxHHHQiV— The World Truth Eyes (@theworldtruthe) January 27, 2025Secondo The Times of Israel, la liberazione diera inizialmente prevista per il fine settimana scorso, ma le trattative hanno portato a un nuovo accordo che stabilisce il rilascio per giovedì 30 gennaio.