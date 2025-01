Inter-news.it - Mauro: «Al Napoli do 10, ma dell’Inter apprezzo queste due cose»

Leggi su Inter-news.it

A parlare del duello trae Inter ci pensa l’ex giocatore. Tra voti e apprezzamenti, questo il suo commento.FAME E UMILTÀ – Massimo, ospite negli studi di Pressing, ha parlato die Inter. L’ex giocatore ha assegnato un voto alla squadra di Antonio Conte, ma allo stesso tempo ha voluto elogiare i campioni d’Italia per due importanti caratteristiche: «Visto il campionato fatto finora è da 10 il, se lo vince gli do la lode. Una ricostruzione difficile e un inizio difficile, ma i giocatori stanno ascoltando Conte in modo straordinario. Ma chi sa di calcio deve dire anche l’Inter, mi piace tantissimo la loro fame e la loro umiltà di vittorie».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «Aldo 10, madue»)© Inter-News.