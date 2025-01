Movieplayer.it - Mark Wahlberg si scusa coi colleghi per il comportamento sul set di Flight Risk: "Risucchiato dal personaggio"

Leggi su Movieplayer.it

L'attore avrebbe avuto unfastidioso sul set del nuovo film di Mel Gibson, così si èto con tuttiha rivelato di essersito con i suoidiper essersi "chiuso" nel suosul set.ha condiviso lo schema con Michelle Dockery e Topher Grace in questo thriller al cardiopalma diretto da Mel Gibson. L'azione disi svolge quando l'U.S. Marshal Madelyn Harris (Michelle Dockery) accompagna un contabile della mafia, Winston (Topher Grace), su un volo per testimoniare contro i suoi ex datori di lavoro. Harris è costretta a proteggere Winston quando scopre che il pilota () è in realtà un assassino pagato per eliminare il contabile. Parlando con .