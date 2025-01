Lanazione.it - ll bus navetta piace al popolo della notte: “Ci divertiamo senza rischiare la patente”

Sarzana, 27 gennaio 2025 – Nicole, Ramona, Marco, Elia e Luca sono un gruppo di amici di Massa, tra i 30 ed i 40 anni, “frenati” dall’inasprimento del nuovo codicestrada entrato in vigore lo scorso 15 dicembre. Gente grande, con la testa sulle spalle, a cuidi tanto in tanto concedersi una serata fuori fino a tarda, al ristorante come in discoteca, bevendo qualche drink in buona compagnia. Il terrore di mettersi al volante ha però cambiato drasticamente le loro abitudini. E quelle di tantissimi altri. “Finalmente non dovremo tirare a sorte per decidere chi dovrà restare con il bicchiere vuoto. Stasera non toccherà a nessuno di noi!”, ride Marco. Troppo il timore di mettersi al volante anche se le bevute sono state solo un paio, durante tutto l’arcoserata. “Io e mio marito usciamo con il contagocce e quando lo facciamo ciconcedersi un calice in più”, ammette con candore Ramona.