Lazio Fabiani | Giocati 35 minuti effettivi su 90 Mercato? Vedremo che verrà fuori escludo che non faremo nulla|Serie A

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-27 00:47:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calcio.com: Dopo il ko interno contro la Fiorentina, arrivano le parole del ds dellaAngelo. In sala stampa all’Olimpico il direttore sportivo biancoceleste ha sottolineato la contrarietà della società per la gestione del match da parte dell’arbitro Rapuano:“Il calcio lo vediamo tutti. Le immagini sono lì. Immagino ci siano dei commissari preposti per valutare la prestazione di Rapuano e per stabilire se i 35di gioco rispetto ai 90 regolamentari sono o meno qualcosa di consono”– Poiè passato a parlare dele di quello che ci si può aspettare dallanegli ultimi giorni della sessione invernale: “Illo faccio io e non lo fanno i giornalisti.