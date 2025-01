Ilnapolista.it - L’addio di Danilo è un attacco a Giuntoli e Motta: «Le emozioni non si comprano con nessun “progetto” fantasioso»

Leggi su Ilnapolista.it

Doveva essere l’ultimo saluto al suo, probabilmente, ultimo grande club., ormai ex difensore della Juventus, piuttosto ha celato dietro il suo addio un duroalla Juventus di oggi, al “” (citazione testuale) portato avanti dae Thiago. L’ex capitano non li cita mai, ma non è difficile ipotizzare a chi siano diretti certi passaggi della lettera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@daniluiz2)Leggi anche: Skriniar in Turchia,in Brasile e Conte sarà costretto a tenersi Rafa Marin (che non vuole): «Non posso più fare parte di questo»«Cari bianconeri, non so nemmeno da dove iniziare. Sapevo che questo giorno prima poi sarebbe arrivato ma non si è mai pronti agli addii.