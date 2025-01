Ilrestodelcarlino.it - La minaccia dei dazi Usa: "C’è preoccupazione ma nulla è ancora certo"

L’export delle imprese della provincia di Ravenna segna il passo e tra gennaio e settembre 2024 il calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, come mettono in luce i dati elaborati dall’ufficio studi della Camera di commercio di Ferrara Ravenna sulla base dei valori Istat, è stato del 3,7%. Se il 2024 si è chiuso in negativo, per il 2025 le previsioni devono fare i conti con il rischio che gli Stati Uniti pongano deisulle merci italiane, mettendo in ulteriore difficoltà il commercio estero delle nostre imprese. Guardando ai numeri, nei primi nove mesi del 2024, gli Stati Uniti sono scesi al terzo posto come paese destinatario delle merci ravennati con una quota pari all’8,9% e un calo del 5,3% delle merci – prevalentemente prodotti chimici, macchinari e apparecchiature – inviate oltreoceano.