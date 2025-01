Amica.it - La glass skin di Pat McGrath adesso è davvero a portata di tutte

Un po’ bambole, un po’ aliene appena giunte dallo spazio. Le modelle mandate in passerella da John Galliano per la sfilata di Margiela Artisanal sono entrate ufficialmente nella storia grazie allaapparentemente impossibile da replicare. Quando però di mezzo c’è Pat, la truccatrice più famosa del pianeta, mai dire mai.Ladi Pataveva spiegato di avere ottenuto quella pelle effetto specchio utilizzando un mix di maschere peel-off e acqua che aveva applicato sul viso delle modelle con un aerografo. Una volta creati abbastanza strati era passata al trucco vero e proprio. Quell’effetto luccicante e patinato, da bambola di porcellana, era stato ricreato in ogni modo possibile e immaginabile utilizzando i prodotti più disparati, ma il risultato finale non hai mai eguagliato l’originale.