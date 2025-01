Lanazione.it - La capolista San Miniato non fa sconti alla BC Servizi Arezzo

Leggi su Lanazione.it

, 27 gennaio 2025 – Sconfitta per la BCsul campo dellaEtrusca Sanche anche con gli amaranto ha dimostrato tutte le qualità tecniche e fisiche che l'hanno portata ad essere la dominatrice di questa regular season. La partenza della BC Sevizi è stato comunque buona, con i ragazzi di coach Fioravanti che hanno reagito colpo su colpodeterminazione dei padroni di casa riuscendo a chiudere in parità il primo quarto di gioco a quota 17. A spaccare la partita è stata l'energia di Sannel secondo quarto dove i pisani hanno segnato ben 7 triple in dieci minuti con Cravero mattatore con 4, mettendo in seria difficoltà la difesa aretina che non è riuscita ad arginare l'attacco della squadra di coach Martelloni. Il parziale del quarto di 36 a 13 indirizza la partita a favore di Sanche va all'intervallo sul 53-30, la BCprova a reagire al rientro dagli spogliatoi ma gli amaranto pur tenendo a soli 11 realizzati gli avversari recuperano solamente cinque punti.