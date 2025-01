Tarantinitime.it - Info Day, a Ginosa presentazione dei progetti del Servizio Civile Universale: opportunità per i giovani del territorio

Tarantini Time QuotidianoGli operatori volontari deldel Comune disono lieti di annunciare l’eventoDay, che si terrà il 30/01/2025 alle ore 17:00 presso la Biblioteca Comunale – Community Library.L’incontro avrà lo scopo di presentare i nuovidel, un’importanteper idi impegnarsi in attività di valore sociale, culturale e ambientale.Durante l’evento, i partecipanti avranno la possibilità di conoscere i variattivi sul nostro, scoprendo le modalità di partecipazione e i vantaggi offerti dal.Gli operatori volontari impegnati neiracconteranno la loro esperienza e condivideranno con il pubblico le attività in corso.L’Day rappresenta una preziosa occasione perrmare iinteressati sui vantaggi di questa esperienza, che non solo offre un’di crescita personale e professionale, ma anche la possibilità di contribuire attivamente alla comunità.