Ilfattoquotidiano.it - Incidente per Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus condivide la foto dal Pronto Soccorso: “Poteva andare molto peggio”

Momenti di apprensione per. Ladi, infatti, è andata alin seguito, presumibilmente, a unla cui dinamica, al momento, è ancora sconosciuta. A renderlo noto è la stessa ex ballerina, che sui social ha condiviso un’immagine che la ritrae su un lettino d’ospedale, con il braccio destro fasciato, una flebo attaccata a quello sinistro e un cerotto sul mento.“! Grazie al personale deldel Policlino di Milano”, scrivesui social, senza però specificare quale sia stato l’che l’ha costretta a recarsi in ospedale. Come spiega comunque, le ferite sarebbero potute essere anche più gravi, ma, fortunatamente, così non è stato e ilsembra essere passato.Numerosi i fan dell’ex ballerina che, sui social, hanato esprimendo i propri auguri di pronta guarigione.