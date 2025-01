Ilfattoquotidiano.it - In soli otto giorni, il mio mondo è cambiato. Mai avevo vissuto la morte in modo così intenso

Non ho mai sperimentato lain manieraintensa e allo stesso tempo scioccante come in questo gennaio. Nessuna perdita, nessun lutto provato prima, mi ha mai colpito nel profondo come gli eventi di questo mese infausto. Solo una ventina difa, brindavo al nuovo anno, piena di speranza, di buoni propositi e di desideri. Oggi sono qui, seduta su questo divano a sfogare il mio smarrimento su questa pagina, a cercare di dare un senso a tutto quello che è accaduto nell’ultima settimana. Ma forse, come cantava Vasco, un senso non ce l’ha.Giovedì 16 ho perso una cugina che adoravo, una di quelle persone che hanno una luce speciale e quando entrano in una stanza la illuminano, un’anima bella, forte e coraggiosa che ha nascosto a tutti il suo calvario per risparmiare a chi amava quel dolore che invece scavava profondi solchi dentro di lei.