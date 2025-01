News.robadadonne.it - Il ritorno degli One Direction, 10 anni dopo, con un pensiero speciale per Liam Payne

Potrebbe concretizzarsi un evento che i fan di tutto il mondo attendevano da, anche se la svolta decisiva sembrerebbe essere arrivata da un momento drammatico, ovvero la morte diessersi riuniti ai funerali del collega, scomparso tragicamente lo scorso 16 ottobreessere precipitato dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires, in Argentina, gli Onepotrebbero infatti ritrovarsi per un concerto tributo,l’ultima volta, a Hong Kong, diecifa (era il marzo 2015).Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson starebbero quindi ragionando a un mega evento per celebrare al meglio, in un evento che per il cantante rappresentava qualcosa di particolarmente importante, ovvero i BRIT Awards del prossimo 1° marzo, come spiega il Sun.Certo i tempi sono strettissimi, e potrebbe essere complicato incastrare i vari impegni dei cantanti, ma le voci dicono che la reunion potrebbe avvenire proprio su quel palco dovesi è esibito diverse volte.