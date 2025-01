Ilrestodelcarlino.it - Il parcheggio della stazione fa flop: "L’occupazione media è del 19%"

A dire la verità lo avevano notato un po’ tutti: dalla sua inaugurazione avvenuta a maggio 2024, il nuovo, gestito da FS Park, società del Polo Urbano del Gruppo FS, ha registrato un’occupazionedel 19%. Nei sette mesi di operatività, l’area di sosta da 140 posti auto, disponibile 24 ore su 24, ha vistomente circa una trentina di posti occupati al giorno. Un dato che, seppur lontano dalla capacità ottimale, non desta preoccupazione per FS Park, che considera la situazione fisiologica per una struttura di recente apertura. Secondo l’azienda, è normale che, nelle prime fasi di attività, unregistri un utilizzo ridotto rispetto al potenziale. "Il primo anno è un periodo di rodaggio – fanno sapere da FS Park – durante il quale la consapevolezza del servizio cresce progressivamente tra gli utenti".