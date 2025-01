Bergamonews.it - Il labaro della Brigata Ebraica a Bergamo per la prima volta

. Per lailsarà presente a, in occasionecelebrazione in Roccagiornatamemoria, grazie alla collaborazione tra l’associazione Italia Israele die il direttore del Museodi Milano, Sergio Romano.Laera un corpo di circa 5.000 volontari ebrei inquadrati nell’esercito Britannico che, dalla terra di Israele, sbarcarono in Italia nel 1944 per combattere il nazifascismo. Laha ricevuto la medaglia d’oro al valor militare per la Resistenza.Il direttore del museo ha dichiarato: “Siamo felici di essere presenti acon le insegnenel GiornoMemoria. Una giornata che, per legge, deve essere dedicata al ricordo degli orrori del nazi-fascismo e a chi li ha combattuti a rischiopropria vita.