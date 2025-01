Inter-news.it - Highlights Serie A | Lecce-Inter 0-4: dominio con quattro marcatori

, partita delle 18 valida per la ventiduesima giornata diA, è finita 0-4 a favore dei nerazzurri.diversi con Frattesi e Taremi in rete. Di seguito gol edella partita che si è giocata allo Stadio Via del Mare.VITTORIA DOMINANTE – Ci vogliono solo sei minuti all’per sbloccare il risultato di questa trasferta contro il. A fare tutto è Marcus Thuram che recupera un pallone sulla sinistra dopo un errore difensivo degli avversari, con un dribbling si guadagna il fondo sulla sinistra e d’esterno appoggia per Davide Frattesi che deve solo spingere in rete, a porta vuota, lo 0-1. Dopo due reti annullate a Carlos Augusto e Frattesi, il raddoppio arriva al 39? con il golazo di Lautaro Martinez. Nella ripresa, i salentini prova ad approcciare bene con due palle-gol ad inizio ripresa, ma prima dell’ora di gioco, i campioni d’Italia chiudono la partita segnando prima con Dumfries e poi su rigore con Taremi.