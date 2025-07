La madre di Alberto Trentini attacca il governo | Su nostro figlio Meloni tace questo silenzio è insostenibile – Il video

«Oggi sono otto mesi esatti che mio figlio Alberto è in prigione ma tutto tace e tace anche la nostra presidente del Consiglio». La madre di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto da 8 mesi in un carcere di massima sicurezza in Venezuela con l’accusa di terrorismo e cospirazione, lancia un nuovo appello per la liberazione del figlio e attacca il governo e la premier Meloni. « Questo silenzio per me e la mia famiglia è insostenibile. Il nostro governo deve attivarsi, come ha fatto quello svizzero con il compagno di prigionia di mio figlio, che è stato liberato da poco e ha raccontato le terribili condizioni di detenzione in cui si trova ancora Alberto», dice con la voce rotta dalle lacrime durante un sit-in fuori dal tribunale di Roma prima di un’udienza del processo Regeni. 🔗 Leggi su Open.online