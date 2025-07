AEW | Periodo di pausa per Samoa Joe dopo l’attacco di All In

Come già era successo nella prima edizione di All In, Samoa Joe ha aperto la parte principale del programma, e se la prima volta era uscito sconfitto da CM Punk, questa volta, insieme a Katsuyori Shibata e Powerhouse Hobbs, è riuscito a difendere le cinture di trio contro i Death Riders. Vittoria però agrodolce, con Castagnoli, Yuta e Kidd che dopo il match lo hanno attaccato e messo ko con una sedia, costringendo i medici a portarlo nel backstage in barella. Un’uscita di scena vistosa che a quanto pare lo terrà fuori dal ring per un po’. Dal ring al red carpet. Secondo quanto riportato da Fightful Select, c’è una motivazione ben precisa dietro questo “infortunio”, che ovviamente fa parte della storyline. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

