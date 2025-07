Marche pesca | verso una governance condivisa per il Mare Adriatico

Un vertice strategico per definire un nuovo modello di gestione del Mare Adriatico, fondato su sostenibilitĂ , innovazione e cooperazione. Con l’evento “SostenibilitĂ , Innovazione e Cooperazione nella Blue Economy per il Mare Adriatico ”, ospitato oggi alla Loggia dei Mercanti di Ancona, i Paesi rivieraschi hanno delineato una visione comune per affrontare le sfide ambientali, economiche e sociali dell’area adriatica. Al fianco del ministro  dell’agricoltura, della sovranitĂ alimentare e delle foreste  (MASAF) Francesco Lollobrigida, del Sottosegretario Patrizio La Pietra e di Francesco Saverio Abate, direttore generale per la pesca e l’acquacoltura del MASAF, hanno partecipato i ministri di Albania, Anila Denaj, Croazia, David Vlaj?i?, Montenegro, Vladimir Jokovi?, e Slovenia, Mateja?aluši?, insieme al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, al Rettore dell’UniversitĂ Politecnica delle Marche, Gianluca Gregori, e a rappresentanti delle istituzioni locali e internazionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, pesca : verso una governance condivisa per il Mare Adriatico

In questa notizia si parla di: mare - adriatico - marche - pesca

Adriatico, la qualità del mare che bagna le Marche è eccellente e buona al 99%: ecco dove (e perché). Con una sorpresa - La nuova stagione balneare marchigiana, aperta il 1° maggio per terminare il prossimo 14 settembre, conferma ancora una volta l?ottima qualità delle acque di balneazione della.

Nel mare Adriatico protagoniste le moto d'acqua, nel fine settimana show con cento piloti in gara - Oltre cento piloti provenienti da tutta Italia si sono sfidati a Rimini in occasione della prima tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2025, regalando emozioni e spettacolo a un pubblico numeroso e partecipe.

"La Città da giocare": trasloco dal centro al mare. Chiuso viale Adriatico - "La Città da giocare" si sposta dal centro al mare, da viale Gramsci a viale Adriatico. Centinaia di bambini e adolescenti (quest’anno si è deciso di coinvolgere anche i ragazzi più grandi) domenica 25 maggio, si riverseranno in Sassonia per l’intero pomeriggio, dalle 15 alle 19.

"Sostenibilità , Innovazione e Cooperazione nella Blue Economy per il mare Adriatico" 15 luglio – ore 9.30 Ancona, Loggia dei Mercanti L’evento sarà trasmesso in diretta al seguente link: https://youtube.com/live/_aK7garuzE0?feature=share… Vai su X

Ieri mattina, 8 luglio, il team di IRBIM CNR sede di Ancona ha accolto con entusiasmo gli studenti dell’Istituto Posatora Archi. L'incontro si è svolto nell’ambito del Piano Estate in collaborazione con l' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Insi Vai su Facebook

Marche, pesca : verso una governance condivisa per il Mare Adriatico; Pesca, Lollobrigida crea squadra con Paesi dell’Adriatico Croazia, Albania, Montenegro e Slovenia. Marche capitale: INFOGRAFICA e COMMENTI; Pesca e blue economy, Gardoni (Coldiretti Marche): «Valorizzare il prodotto nazionale.

Pesca e blue economy, Gardoni (Coldiretti Marche): «Valorizzare il prodotto nazionale». Ad Ancona presente il ministro Lollobrigida - Ad Ancona all’incontro tra i ministri della Pesca di Italia, Albania, Croazia, Montenegro e Slovenia per discutere di blue economy ... centropagina.it scrive

Blue Economy: l’Adriatico laboratorio strategico per l’Europa - Questa mattina ad Ancona ministri e rappresentanti istituzionali di cinque Paesi si sono riuniti per dare forma a una nuova strategia condivisa della Blue Econom ... Come scrive ilsecoloxix.it