Metropolitanmagazine.it - Happy Face, il trailer della nuova serie Paramount+ con Dennis Quaid

interpreta il famigeratoKiller, alias Keith Hunter Jesperson, nella prossimadrammatica”. La stagione di otto episodi debutterà il 20 marzo con due episodi, con uscite settimanali. Laè ispirata alla vera storia di Melissa G. Moore, che, all’età di 15 anni, scoprì che suo padre era il prolificoKiller. Da adulta, Moore ha cambiato nome e ha custodito il segreto mentre suo padre scontava una condanna all’ergastolo in prigione. Nellatrova un modo per forzarsi a rientrare nella vitafiglia. In una corsa contro il tempo, Moore, interpretata dalla vincitrice del Tony Annaleigh Ashford, deve scoprire se un uomo innocente riceverà la pena di morte per un crimine commesso dal padre.Jesperson, che sta attualmente scontando l’ergastolo senza possibilità di libertà vigilata in un penitenziario dell’Oregon, ha assassinato almeno otto donne negli Stati Uniti durante gli anni ’90.