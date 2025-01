Juventusnews24.com - Hancko Juve, si apre ora un nuovo scenario: questo incastro potrebbe far vacillare il Feyenoord. I dettagli

di RedazionentusNews24, siora unfaril. Ie tutti gli aggiornamenti sullo slovaccoIl calciomercatonon si è ancora arreso all’idea di riuscirà a strappare subito alDavid, difensore slovacco che comunque andrà a finire nei prossimi giorni i bianconeri hanno bloccato per giugno.Stando a quanto riportato da Tuttosport c’è uncheessere propedeutico a farpoi il club olandese: nel caso in cui andasse in porto la cessione al Manchester City di Cambiaso la dirigenzantina avrebbe le risorse sufficienti ad alzare sensibilmente l’offerta per il difensore per anticiparne l’arrivo a Torino.Leggi suntusnews24.com